На Ставрополье поймали неадекватного водителя, танцующего на обочине

Соцсети взорвало видео, где запечатлено неадекватное поведение танцующего водителя легковушки. По мнению автора видео, ставрополец был пьян. Бдительный мужчина сообщил о произошедшем в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники госавтоинспекции.

Они обнаружили эту машину на одной из улиц Ессентуков. Водитель припарковал автомобиль на обочине. При общении с ним автоинспектор заметил явные признаки опьянения. 49-летнему мужчине предложили проехать в наркологический диспансер.

Водитель заявил, что алкоголь и другие запрещенные вещества он не употреблял. Однако в крови предварительно обнаружены следы наркотического вещества, более точный анализ даст экспертиза в Ставрополе.

По внешним признакам опьянения против водителя составили административный материал.

Если результаты анализов в краевой столице подтвердят состояние опьянения, мужчине грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет. А также штраф в размере 30 тысяч рублей.

По истечении срока лишения водителю предстоит получить медицинское заключение о годности к управлению и сдать экзамены на право вождения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» на Ставрополье разыскали водителя, насмерть сбившего девочку.

Напомним, неизвестный водитель сегодня, 13 августа сбил 15-летнюю девочку, оставил ее умирать и сбежал с места происшествия.

Подозреваемый оказался всего годом старше своей жертвы.