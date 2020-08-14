Губернатор Ставрополья прокомментировал трагедию в Кочубеевском районе

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В Кочубеевском районе Ставрополья 13 августа произошел трагический случай. Водитель Лады-«шестерки» не справился с управлением и сбил 15-летнюю девочку. Момент ДТП попал на видео.

Судя по кадрам, подросток обгонял легковушку впереди по стояночной зоне. В этот момент по ней шла девочка. «ВАЗ-2106» сбил школьницу.

После выбежал водитель и в истерике сбежал с места происшествия. Он не стал оказывать девочке первую медицинскую помощь. Жертва погибла на месте.

Парня задержали. Им оказался 16-летний местный житель, который не имел прав. По его словам, он убежал, потому что побоялся ответственности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по факту происшествия проводится проверка, изучаются записи камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В СКР России по Ставрополью также прокомментировали инцидент:

- Ввиду несовершеннолетнего возраста подозреваемого, территориальный отдел СКР принял к своему производству уголовное дело, возбужденное в органах внутренних дел, по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего».

- Он несовершеннолетний, но возраста, при котором наступает уголовная ответственность - достиг. Он сейчас под стражей и за содеянное ответит по закону. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей девочки. И, как отец, прекрасно понимаю чувства, которые сейчас испытывают жители Кочубеевского, - прокомментировал губернатор Ставропольского края, опубликовав видео, где жители Кочубеевского района негодуют по поводу происшествия.

- Их передают видеокадры, которые мне присылают сейчас в директ. Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю, - добавил глава региона.

По поручению губернатора края в Кочубеевское приехал его заместитель. Ситуация находится на личном контроле.

- И точку в ней поставит только одно - слово закона, - добавил губернатор.

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