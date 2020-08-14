Ставропольских учителей до 31 августа протестируют на коронавирус

Акция пройдет по региону с 25 по 30 августа Фото: Архив "КП"

На Ставрополье все работники учебных заведений обязаны до 31 августа пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщил глава региона на совещании. По словам Владимира Владимирова, акция пройдет с 25 по 30 августа.

Градоначальник Железноводска добавил, что к этой акции присоединится и их город. По его словам, анализ на коронавирусную инфекцию возьмут у 443 сотрудников школ округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября.

По его словам, за минувшие месяцы проделана большая организационная работа и предстоящий День Знаний должен стать безопасным праздником для здоровья детей и родителей.

Владимир Владимиров сообщил, что важно организовать быструю термометрию учащихся при входе в школу, обеспечить социальное дистанцирование во время обеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября

В режиме видеоконференции глава Ставрополья рассказал, как будут учиться дети после 1 сентября (подробнее)