Полиция задержала ставропольца, грозившегося зарубить экс-жену топором

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Фото: Архив "КП"

Жительница Советского городского округа обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что ей угрожают убийством.

На место происшествия выехали правоохранители. Выяснилось, что эта женщина поссорилась со своим бывшим супругом. Мужчина схватил топор и, держа его в руках, стал высказывать в ее адрес угрозы убийством.

Опасаясь за свою жизнь, ставропольчанка позвонила в отдел внутренних дел. Правоохранители задержали 51-летнего ставропольца. Оказалось, что ранее он уже был судим.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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