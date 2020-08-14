В Ставрополе в ботаническом саду зацвели 4 авторских сорта хризантем

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставропольском ботаническом саду зацвели 4 авторских сорта хризантем — Зефирка, Ириска, Пламя и Калейдоскоп. Эти редкие цветы стали результатом большой селекционной работы сотрудников ботсада. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Всего в ботаническом саду Ставрополя — 80 сортов хризантем. И сейчас они начинают цвести.

Еще хороших новостей: в Пятигорске врачи спасли пациентку от ампутации левой ноги. У 70-летней женщины заподозрили критическую ишемию: в конечности не было кровотока.

В 90% случаях это приводит к ампутации, рассказывает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

Пенсионерку привезли на «Скорой» в тяжелом состоянии. Томография выявила у больной поражение проходимости кровотока в бедренно-подколенном сегменте. Это сопровождалось сужением берцовых артерий.

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