В Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На выходных в Ставрополе развернутся традиционные ярмарки выходного дня в рамках акции «Покупай Ставропольское!».

Жители и гости региона смогут купить там сезонные овощи и фрукты, бакалейные товары, рыбу, колбасные изделия и так далее. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00. Развернется она в субботу на следующих площадках: ул. Васильева, 35,1 ул. Ленина, 74,17. А в воскресенье ярмарка пройдет на улице Серова, 466.

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