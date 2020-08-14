На Ставрополье водитель маршрутки без прав вез пассажиров на море

На Ставрополье правоохранители остановили маршрутное такси, следовавшее из Новоалександровского района в Краснодарский край. Мужчина, который находился за рулем, не смог предъявить водительское удостоверение.

Выяснилось, что он его никогда не получал. Салон маршрутки был переполнен: 17 пассажиров сидели на сидениях, на дополнительных табуретах и даже на полу. Дверь для эвакуационного выхода оказалась заблокирована.

Сонных пассажиров пришлось будить, так как эксплуатация маршрутки в этом случае запрещена.

Пассажиры попутным транспортом добрались к месту назначения. ГАЗель эвакуирована на специализированную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На водителя составили несколько административных материалов: за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, за выявленные технические неисправности, а также за перевозку пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией транспортного средства.

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