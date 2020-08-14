На Ставрополье синоптики дали прогноз погоды на выходные

На следующей неделе температура воздуха в нашем регионе начнет повышаться. Во вторник в восточных районах Ставрополья она снова перевалит за 30-градусную отметку
Фото: Архив "КП"
На Ставрополье в выходные 15, 16 августа будет тепло и сухо. Так, по информации регионального гидрометцентра, 15 и 16 августа температура воздуха днем по краю составит 24−29 градусов тепла.
Что касается Кавказских Минеральных Вод, то в субботу прогнозируется кратковременный дождь.
На Ставрополье ночью столбики термометров опустятся до 11−16 градусов.
В Ставрополе днем в выходные днем будет около 25 градусов выше нуля, ночью — 14 градусов.
На следующей неделе температура воздуха в нашем регионе начнет повышаться. Во вторник в восточных районах Ставрополья она снова перевалит за 30-градусную отметку.
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