На Ставрополье синоптики дали прогноз погоды на выходные

На следующей неделе температура воздуха в нашем регионе начнет повышаться. Во вторник в восточных районах Ставрополья она снова перевалит за 30-градусную отметку Фото: Архив "КП"

На Ставрополье в выходные 15, 16 августа будет тепло и сухо. Так, по информации регионального гидрометцентра, 15 и 16 августа температура воздуха днем по краю составит 24−29 градусов тепла.

Что касается Кавказских Минеральных Вод, то в субботу прогнозируется кратковременный дождь.

На Ставрополье ночью столбики термометров опустятся до 11−16 градусов.

В Ставрополе днем в выходные днем будет около 25 градусов выше нуля, ночью — 14 градусов.

На следующей неделе температура воздуха в нашем регионе начнет повышаться. Во вторник в восточных районах Ставрополья она снова перевалит за 30-градусную отметку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья прокомментировал трагедию в Кочубеевском районе

15-летняя девочка скончалась на месте, водитель сбежал (подробнее)