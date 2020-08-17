В Ставрополе улицу Трунова отремонтируют досрочно

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре приступили к ремонту улицы Трунова на участке от улицы Бурмистрова до ул. Пригородной. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Реконструкцию запланировали на следующий год в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Но решили провести ее досрочно, тем более что рядом активно обновляется территория возле кинотеатра «Ставрополец».

Сначала демонтируют все старые элементы. А потом очистят ливневые канализации, выровняют поверхность и установят асфальтобетонное покрытие.

Новую разметку нанесут термопластиком. Также в рамках проекта отремонтируют остановочные павильоны и заменят прежние дорожные знаки на новые.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пройдет опрос горожан о работе общественного транспорта.

Мнения будут принимать сотрудники Единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта. Опрос продлится с 17 по 24 августа. Опрос можно пройти и добровольно. Для этого надо позвонить по телефону 23-50-28.

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