В Пятигорске привели в порядок подвалы многоквартирного дома

В госжилинспекцию поступило обращение жильцов дома №35 по улице 40 лет Октября. Собственники сообщили о том, что подвал в их многоэтажке находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Если подробнее, то на полу видны лужи, проходы завалены бытовым мусором, из помещения по дому распространяются отвратительный запах и насекомые.

Инспектор управления связался с обслуживающей дом организацией. Специалисты устранили течку канализации в подвальном помещении, очистили и продезинфицировали ее.

Тем временем в Ипатовском городском округе увеличивается численность мышей, которые представляют угрозу будущим посевам.

Сейчас идет подготовка семенного материала и почвы к осеннему севу. Особое внимание уделяют борьбе с грызунами.

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