В День флага в Ставрополе развернутся более 20 тысяч триколоров

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В преддверии Дня государственного флага РФ более 20 тысяч триколоров украсят балконы, окна и фасады зданий Ставрополя.

Традиционно не останутся без внимания и новостройки, которые скоро будут сданы в эксплуатацию. Их тоже декорируют триколорами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

А непосредственно 22 августа на улице Генерала Маргелова будет развернут флаг РФ размером площадью 160 метров.

Мероприятия состоятся в рамках федеральной акции «Флаги России».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 22 августа отметят День России. Как рассказал первый заместитель мэра краевой столицы Дмитрий Семенов, планируется, что на Александровской площади «звездное небо» окрасится в цвета российского флага, и узнаваемый триколор появится в окнах зданий на городских улицах и вдоль дорог.

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