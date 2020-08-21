На Ставрополье доступ к электронным дневникам является бесплатным

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Министр образования Ставропольского края провел встречу с журналистами 21 августа, на которой ответил на самые важные вопросы родителей. В их числе - тема электронных дневников.

- Введение электронных дневников, за которые якобы надо платить. Если школы переходят на новую систему, можно ли от нее отказаться?

- Да, действительно, вопросы возникают. Услуга по предоставлению информации об успеваемости ученика родителям бесплатная. Доступно на портале государственных и муниципальных услуг. Ежедневно учителя заполняют классный электронный журнал, и она появляется на портале. Если родителей обязывают платить за услугу - будем разбираться, обращайтесь, - ответил Евгений Козюра.

Кроме того, министр ответил на вопрос, обязательно ли будет ношение масок детьми в школе. И подчеркнул, что ученики 1-4 классов будут питаться в школах бесплатно.