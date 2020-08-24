На Ставрополье количество зарегистрированных браков упало почти на четверть

Из-за ограничительных мероприятий в апреле отделы ЗАГС почти не регистрировали пары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье резко сократилось количество заключенных браков, об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата. Так, в нашем регионе в первом полугодии зарегистрировали без малого 4,4 тысячи новых семей.

Это на 24,5% меньше, чем за тот же период 2019 года. Резкое сокращение количества заключенных браков можно объяснить пандемией коронавируса.

Из-за ограничительных мероприятий в апреле отделы ЗАГС почти не регистрировали пары.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи. Почему оказавшись наедине супруги решили идти по жизни врозь?

Означает ли это, что мы не знали тех, с кем жили или попросту на многое закрывали глаза? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» давала психолог Елена Шматова.

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