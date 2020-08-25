В Ставрополе обсудили перспективы проведения Дня Ставрополья

Как сообщили главы городов Ставрополь и Пятигорск, сейчас прорабатываются несколько сценариев проведения таких мероприятий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Там обсудили перспективы проведения Дня Ставропольского края и Дней городов в ряде территорий региона с учётом дополнительных профилактических мер.

Как сообщили главы городов Ставрополь и Пятигорск, сейчас прорабатываются несколько сценариев проведения таких мероприятий.

Окончательное решение будет принято вместе с Роспотребнадзором с учётом актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что в этом году ставропольский курорт отметит День города с размахом.

Праздничная программа продлится три дня. Отмечать день рождения города пятигорчане и гости курорта будут 11,12 и 13 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, откроются Емануелевский парк, музей «Россия – моя история», Аллея Славы.

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