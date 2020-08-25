На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 11247

Скончались от коронавируса 218 пациентов. А за последние сутки жертвами инфекции оказались еще двое Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

. В нашем регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 123 жителей края. Всего зараженных инфекцией за все время – 11247. Победить болезнь смогли 7564.

Скончались от коронавируса 218 пациентов. А за последние сутки жертвами инфекции оказались еще двое. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Чтобы выявлять новые случаи заражения и прерывать цепочки распространения инфекции, мы ежедневно проводим около трех с половиной тысяч исследований на COVID-19, - рассказал Владимир Владимиров.

Так, общее количество сделанных тестов уже превысило 374 тысячи.

Кстати, в Ставрополе рассмотрели предложения о возобновлении деятельности загородных баз отдыха. Губернатор поручил подготовить соответствующее постановление при согласовании с Роспотребнадзором.

Также обсудили перспективы проведения Дня Ставрополья.

Окончательное решение будет принято вместе с Роспотребнадзором с учётом актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации.