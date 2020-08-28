В Ставрополе завершили благоустройство родников на Пригородной

В Ставрополе завершились работы по реконструкции зоны отдыха на Пригородной. Теперь обновленная зона отдыха вокруг родников может принимать горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там были обновлены чаши для купания, обустроены новые детские площади и площадка для воркаута с тренажерами, установлена новая парковая мебель и смонтирована система освещения.

По словам градоначальника Ивана Ульянченко, теперь на территории есть кабинка для переодевания, удобные лавочки и современное освещение.

Примечательно, что не забыли и о маломобильных гражданах. Для них обустроен специальный пандус с поручнями.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители и гости краевой столицы приглашаются на концерты на открытом воздухе. Так, сегодня, 28 августа, в 15:00 во дворе дома по ул. Бруснева, 2/3 пройдет концерт ансамбля «45 параллель».

А 30 августа в 18: 00 состоится концерт театра песни «Вива» у неонового граффити за стадионом «Динамо».

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