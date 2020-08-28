В Ставрополе открыли мемориал героям-авиаторам

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре на улице Ленина в районе памятника «Миг-17» сегодня, 28 августа открыли мемориал героям – авиаторам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Так, на новом мемориале запечатлены имена авиаторов - героев Советского Союза, Героев России, служивших и живших в краевой столице.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, инициатива его создания принадлежит Совету ветеранов авиационного училища.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершились работы по реконструкции зоны отдыха на Пригородной. Теперь обновленная зона отдыха вокруг родников может принимать горожан.