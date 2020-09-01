Более 14 тыс. учителей Ставрополья с сентября начнут получать президентские выплаты

В городских и сельских территориях края молодые специалисты со стажем работы до трех лет получают надбавку к зарплате Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 сентября учителя Ставрополья начнут получать дополнительные надбавки за классное руководство. Ежемесячные выплаты инициированное президентом РФ Владимиром Путиным составят 5 тысяч рублей.

Выплаты будут проводиться за счет федерального бюджета. На эти цели в 2020 году предусмотрено более 367 миллионов рублей.

При этом в полном объеме сохранены действовавшие ранее выплаты за классное руководство за счет краевого бюджета. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В крае действуют и другие льготы, и надбавки для учителей. Так, для педагогов, работающих в сельской местности, предусмотрены выплаты компенсационного характера в размере 25 % должностного оклада, также педработникам предоставляется денежная компенсация в размере 100 % фактических расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.

Производятся доплаты за работу в безводных и пустынных местностях в размере 10-15 процентов оклада.

В городских и сельских территориях края молодые специалисты со стажем работы до трех лет получают надбавку к зарплате.

Ежегодно министерство образования края проводит конкурсный отбор учителей на право предоставления единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты.

Ранее на Ставрополье сотрудники образовательных учреждений прошли тестирование на коронавирус. Почти 33 тысячи человек получили отрицательные анализы. К счастью, случаев заражения не выявлено.

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