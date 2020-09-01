Лаборатория будущей научной элиты России: в Невинномысске открыли «Кванториум»

Губернатор Ставрополья на открытии в Невинномысске "Кванториума".

1 сентября в промышленной столице Ставропольского края городе Невинномысске начал свою работу новый детский технопарк «Кванториум». Для 800 мальчишек и девчонок, чьи интересы познания тайн мироздания выходят за рамки общеобразовательных школьных программ, построено новое двухэтажное здание площадью более 1100 квадратных метров.

В его аудиториях будет осуществляться углубленная подготовка учащихся 5 - 11-х классов по шести направлениям (квантумам) подготовки: «IT-квантум», «Промробоквантум», «Космоквантум», «Наноквантум», «Биоквантум», «Хаи тек».

Уровень значимости состоявшего события подчёркивает и высокий статус гостей, принявших участие в церемонии открытия технопарка, - торжественное мероприятие посетили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Невинномысска Михаил Миненков и исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Невинномысский «Кванториум» - ещё одна лаборатория будущей научной элиты России, открытая на территории Ставропольского края. Проект был осуществлён Министерством образования России при активном участии правительства Ставрополья, администрации города химиков и Фонда Андрея Мельниченко.

Общая стоимость затраченных средств составила 118 миллионов рублей, из которых на строительство технопарка 15 млн рублей, выделил муниципалитет Невинномысска, 30 млн руб - Фонд, а еще 73 млн руб. были получены на закупку оборудования в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».

- Тот большой проект, который мы с вами начали в 2017 году созданием Центра, сегодня получил новый импульс для дальнейшего развития, - отметил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. - Объединяя научную школу и успешный опыт проектной работы Центра с техническими возможностями нового технопарка, мы открываем перед невинномысскими школьниками уникальные возможности получить глубокие знания по предмету и научиться применять их на практике, причем на самом технологичном оборудовании.

- Увлечь ребёнка очень легко, - сказал, отвечая на вопросы журналистов, глава края Владимир Владимиров, - особенно, к сожалению, чем-то плохим. Наша задача, задача государства - увлечь детей полезным, интересным для него делом, в котором он ещё и смог бы проявить свой талант. Поэтому чем больше в нашем крае будет «кванториумов», тем больше будет талантливых ставропольских детей.