На Ставрополье недовольные строительством вышли жители Лермонтова пожаловались губернатору

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручит главе Лермонтова разобраться с ситуацией вокруг строительства в городе вышки мобильной связи.

Дело в том, что местные жители опубликовали видеобращение. По словам горожан, на территории заброшенной бани уже находится готовая к установке вышка мобильной связи одного из тройки мобильных операторов.

Возмущенные ставропольцы просили губернатора остановить «зловредное строительство».

- Я поручу, конечно, разобраться, но не в части того, строить или не строить, а в части того, соблюдены ли сегодня санитарно-эпидемические нормы при проектировании данной вышки. Если соблюдены, тогда я попрошу провести большую разъяснительную работу, — заявил глава региона во время прямой линии.

При этом Владимир Владимиров обратил внимание, что жители края нередко жалуются на плохую мобильную связь или отсутствие высокоскоростного интернета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на прямую линию губернатора Владимира Владимирова обратились жители ставропольского села Кочубеевское.

Их беспокоит недавний инцидент, когда подросток насмерть сбил 15-летнюю девочку, и расследование случившегося.

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что по решению главы СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова, уголовное дело по факту ДТП уже изъято из территориального управления в Кочубеевском районе и передано на уровень региона.

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