В Ставрополе развернется ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе первые дни осени традиционно порадуют жителей гостей краевого центра ярмарками выходного дня.

Так, в рамках акции «Покупай ставропольское» на разных площадках можно будет приобрести овощи, фрукты, выпечку, сладости, бакалейные товары и так далее. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«КП-Северный Кавказ» приводит список адресов, на которых развернется традиционная ярмарка выходного дня.

В субботу, 5 сентября она пройдет на улицах Куйбышева, 48, Васильева, 35\, Ленина, 74/17.

В воскресенье, 6 сентября приобрести продукты от местных производителей ставропольцы смогут на ул. Серова, 466.

Время работы ярмарок с 08: до 16:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в районе Ташлы 4 сентября не будет воды. Там специалисты планируют проводить работы по предотвращению аварийной ситуации на водоводе по улице Пригородная. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Из-за этого в пятницу, 4 сентября с 08:00 до 20:00 не будет воды. «КП-Северный Кавказ» приводит список улиц, жители которых попадут под временное отключение.

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