Фоточелледж «Мой любимый Ставрополь» стартовал в крае

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставропольцев приглашают поучаствовать в фоточелледже «Мой любимый Ставрополь» в Instagram. Его участники поделятся необычными фотографиями пейзажей, площадок, зданий, памятников краевого центра.

Самые интересные снимки организаторы конкурса потом разместят на проспекте Карла Маркса в День города и края. А авторов трех лучших работ ждут денежные премии.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, конкурс проводится до 23 сентября 2020 года.

Чтобы в нем поучаствовать, нужно опубликовать в Инстаграм фото пейзажей, зданий, памятников города с хештегом #любимый26. Лучшие из них отберут члены профессионального жюри.

Церемонию награждения победителей проведут в торжественной обстановке до 1 октября 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске рассказали, как будет работать пассажирский транспорт в День рождения города.

Напомним, что 11 сентября там выступит Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерена, DJ Groove и группа Республика, 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.

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