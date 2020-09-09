На Ставрополье посетителям кафе разрешили платить за кофе мусором

Курс «железного курортного рубля» равен российскому рублю и находится в обороте исключительно в определенных сувенирных лавках Фото: Иван МАКЕЕВ

В кафе Железноводска будут угощать бесплатным кофе за принесенное ведерко мусора, собранное в окрестностях Курортного озера.

Как рассказал глава курорта Евгений Моисеев, муниципалитет подключился к международной экологической акции. «Экочеллендж набирает обороты по всему миру.

Теперь в кафе на озере «30’Ка» Железноводска жители и туристы смогут получить бонус в виде ароматного кофе за собранный мусор.

На сегодняшний день акция действует на территории кафе, расположенных на территории набережной Курортного озера. Ведерко и другой инвентарь для сбора мусора посетители могут получить на входе в заведение.

Как рассказали в администрации курорта, акция станет постоянной.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье участники экологической акции могут выиграть романтический ужин на двоих.

Так, в селе Курсавка Андроповского района Ставрополья 12 сентября вместо еженедельного субботника пройдет экофестиваль «Вместе сможем!».

Акцию организуют в два этапа. На первом - ее участники займутся уборкой улиц, очисткой парковой зоны, газонов, территорий возле магазинов и торговых центров. Каждого обеспечат мусорными мешками, перчатками и маской.

Всех, кто славно потрудился, ждет шуточный аукцион и большая развлекательная программа с песнями, танцами, конкурсами и даже полевая кухня.

Больше интересного в нашем инстаграмме @kpstav

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье участники экологической акции могут выиграть романтический ужин на двоих

Всех, кто славно потрудился, ждет шуточный аукцион и большая развлекательная программа с песнями, танцами, конкурсами и даже полевая кухня (подробнее)

ТАКЖЕ:

Павел Воля рассказал, почему не приехал в Пятигорск

Резидент Comedy Club пожелал каждому пятигорчанину личного счастья (подробнее)