Павел Воля рассказал, почему не приехал в Пятигорск

Резидент Comedy Club пожелал каждому пятигорчанину личного счастья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятигорск готовится к празднованию Дня города. Гостей и жителей ставропольского курорта порадуют своими музыкальными композициями Елена Темникова и Юлия Чичерина. Концерты с их участием пройдут на площади перед музеем «Россия — Моя история».

Жителей ставропольского курорта поздравил также резидент Comedy Club, ведущии шоу «Импровизация» - Павел Воля:

- Дорогие жители Пятигорска, пятигорчане, я желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы в ваших семьях было тепло. И чтобы личное счастье коснулось каждого жителя Пятигорска, - обратился он к горожанам.

Павел Воля объяснил, почему не приехал на курорт в этом году с концертом:

- Концерты отменяются в этом году, и мой концерт в Пятигорске отменился по той самой причине, по которой отменяется все, - поделился резидент Comedy Club.

Ведущии шоу «Импровизация» пообещал жителям курорта, что «как только будет возможность, сразу приедет со своим концертом в город»:

- И мы обязательно соберемся в самом здоровом зале Пятигорска и посмеемся от души. С днем города, Пятигорск!

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