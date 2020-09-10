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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 129 человек

Число умерших от инфекции достигло 260
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Как сообщил губернатор края, количество тестов на коронавирус возросло до максимальных значений. За прошедшие сутки в крае проведено почти 6 тысяч таких исследований

Как сообщил губернатор края, количество тестов на коронавирус возросло до максимальных значений. За прошедшие сутки в крае проведено почти 6 тысяч таких исследований

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 129 человек. Число зараженных в крае достигло 13258. За последние сутки жертвами болезни стали три пациента.

Всего на Ставрополье от коронавируса скончались 260 человек. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За прошедший день число выздоровевших пациентов увеличилось на 99 человек.

За весь период общее число преодолевших COVID-19 жителей Ставрополья уже составило 9131. Как сообщил губернатор края, количество тестов на коронавирус возросло до максимальных значений. За прошедшие сутки в крае проведено почти 6 тысяч таких исследований.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поступили первые 240 тысяч доз вакцины против гриппа. Иммунизация стартовала 8 сентября. До начала эпидсезона иммунизируют порядка 1,5 млн человек.

Более 1,3 млн доз вакцины поступит в край за счет средств федерального бюджета. Это около 1,1 млн прививок против гриппа для взрослых и 319 тысяч доз инактивированной вакцины для детей и беременных женщин.

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