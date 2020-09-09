На Ставрополье поступили первые 240 тысяч доз вакцины против гриппа

Для удобства жителей края планируется организация мобильных пунктов вакцинации, которые позволят разгрузить стационарные медучреждения и уменьшить контакты пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 240 тысяч доз первой партии противогриппозной вакцины распределены в медучреждения Ставрополья.

Иммунизация стартовала 8 сентября. До начала эпидсезона иммунизируют порядка 1,5 млн человек. Более 1,3 млн доз вакцины поступит в край за счет средств федерального бюджета. Это около 1,1 млн прививок против гриппа для взрослых и 319 тысяч доз инактивированной вакцины для детей и беременных женщин.

Министерство здравоохранения края рекомендует не отказываться от иммунизации. В первую очередь вакцинации подлежат пожилые люди, дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и имеющие ослабленный иммунитет.

Для удобства жителей края планируется организация мобильных пунктов вакцинации, которые позволят разгрузить стационарные медучреждения и уменьшить контакты пациентов.

Завершить прививочную кампанию планируется к 1 ноября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 8 сентября началась прививочная кампания от гриппа. Губернатор региона обратился к жителям края, призвав всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и тоже сделать прививку.

- Делаю такую прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть гриппом самому. Тем более, в нынешнем очень непростом эпидсезоне. Сегодня это очень важно здоровья, - сообщил Владимир Владимиров.

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