В больницах Ставрополья уже больше 1 тысячи больных коронавирусом

Также в Минздраве края уточнили, что 19 пациентов поддерживаются аппаратами ИВЛ. 619 человек находятся в состоянии средней степени тяжести Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за сутки лаборатории провели 5432 исследования на коронавирусную инфекцию нового типа методом ПЦР. Всего выполнено уже 446036 тестов. В среднем за последнюю неделю делается 4558 тестов в день.

Охват тестированием на сегодняшний день составляет 163 человека на 100 тысяч населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз подтвердился еще у 129 жителей края. Число зараженных в регионе достигло 13258. Среди них 926 – дети, из которых выздоровели 842.

Под медицинским наблюдением в больницах и в самоизоляции на дому находятся 7745 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Получают лечение в стационаре с Covid-19 1008 пациентов. Из них 124 находятся в тяжелом состоянии.

Также в Минздраве края уточнили, что 19 пациентов поддерживаются аппаратами ИВЛ. 619 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. За все время болезнь победили 9131 человек. Накануне выписали - 99.

Карантинные мероприятия прошли и сняты с медицинского наблюдения 62533 человека. От коронавируса скончались 260 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

На данный момент в медицинских организациях развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе инфекционные койки свободны на 64%, на 54% свободны реанимационные койки.

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