На Ставрополье поезд сбил насмерть школьницу

Трагедия произошла сегодня, 10 сентября в селе Краснокумском Георгиевского городского округа Ставрополья. Там поезд сбил ученицу 6 класса. Девочка скончалась на месте, пишут очевидцы происшествия.

Подробности инцидента пока неизвестны. Тем временем в сети местные жители уже выражают свое мнение и свои варианты, как произошла трагедия.

Большинство ставропольцев продолжают выражать соболезнования родным и близким девочки:

- Соболезную родителям и всем близким. Дети, думайте о родителях, как им пережить такое. Берегите себя, - пишет ставропольчанка;

-Извините, но как можно было не увидеть, или не услышать поезд? Я живу рядом с рельсами, и когда поезд едет, весь дом трясёт. А от его шума просыпаюсь и среди ночи. Соболезную, родителям ребёнка, - пишет другая жительница Георгиевского округа.

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