На Ставрополье за выборами следят более 2 тысяч общественных наблюдателей

На Ставрополье проходят выборы в местные представительные органы в рамках дополнительных мероприятий, введенных для соблюдения эпидемиологической безопасности.

В нашем крае действует рабочая группа, куда которой вошли представители Общественной палаты Ставрополья, некоммерческих организаций и политэксперты.

По словам члена совета Общественной палаты СК Евгений Луковка, в контроле соблюдения избирательных прав участвуют общественные советы муниципальных образований и вузы.

- В каждом районе и городском округе назначены свои координаторы. Списки из 2124 наблюдателей своевременно были переданы в избирательные комиссии. В тесном сотрудничестве с избирательной комиссией Ставропольского края наблюдатели прошли обучение, где отдельное внимание уделялось рекомендациям Роспотребнадзора. Все наблюдатели прошли тестирование на коронавирус и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. В этой связи, стоит подчеркнуть, что мы следим не только за избирательным процессом, но и за соблюдением мер эпидемиологической безопасности, - прокомментировал Евгений Луковка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по традиции часть избирательных участков расположены в школах.

Поэтому некоторые отправили учащихся на домашнее обучение. Досрочное голосование проходит 11 и 12 сентября 2020 года с 08:00 до 14:00, а с 14:00 до 20:00 – вне помещения для голосования.

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