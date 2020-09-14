На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 136 человек

Всего число зараженных в регионе достигло 13799. За последние сутки жертвами болезни стали три пациента. А всего в крае скончались 271 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 136 человек.

Всего число зараженных в регионе достигло 13799. За последние сутки жертвами болезни стали три пациента.

А всего в крае скончались 271 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Вместе с тем он отметил, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения постоянно растёт. На сегодняшний день победивших болезнь уже почти 9,5 тысячи человек.

Общее количество сделанных исследований на COVID-19 составляет почти 470 тысяч. Это значит, что протестирован практически каждый шестой житель Ставрополья.

- Коронавирус — опасен. Об этом следует помнить. Пожалуйста, соблюдайте требования профилактики. Старайтесь делать всё, чтобы прерывать возможные цепочки передачи инфекции. И сохранять главное — здоровье и жизни людей. Берегите себя и своих близких, - обратился Владимир Владимиров к землякам.