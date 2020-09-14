На Ставрополье сгорел дом, где проживала пожилая женщина с дочерью

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Инцидент произошел днем 11 сентября в селе Дербетовка Апанасенковского района Ставрополья.

Там на веранде дома, где проживает пожилая женщина с дочерью, заискрился электросчётчик.

Пламя моментально охватило помещение, а потом перекинулось на дверь, ведущую в коридор. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. На место происшествия прибыли спасатели. К моменту их приезда огонь уничтожил диван и два кресла, под угрозой возгорания оказалась крыша. Спасателям удалось отбить дом от огня.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что многодетная семья из села Алексеевского Благодарненского городского округа Ставрополья в одночасье лишились дома и всех вещей. Точнее сам дом спасти удалось, но комнаты внутри него выгорели полностью.

Инцидент произошел днем 10 сентября. Когда пожар начался, хозяин дома вместе с женой были во дворе. Супруги заметили возгорание не сразу, а только тогда, когда начала дымиться крыша.

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