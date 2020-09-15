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На Ставрополье появится самая длинная в Европе экологическая велотропа

Общая протяженность будущей велотрассы — 75 км. 32 из них пройдёт по территории Железноводска
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Будущий велосипедный маршрут на КМВ восстановит существовавшую некогда инфраструктуру. Так, проектируемый велосипедный терренкур длиной 75 километров на территории Кавказских Минеральных Вод станет самым длинным веломаршрутом Европы. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Дорога, которая объединит три города КМВ, не будет полностью новой. Частично она будет пролегать по существовавшим в XX веке объектам велосипедной инфраструктуры.

Примерно половина маршрута – 32 километра пройдет по территории Железноводска.

Напомним, в январе проект создания в Ставропольском крае велосипедного терренкура представили президенту России Владимиру Путину.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на подъездах к Курортному озеру «30’Ка» и Феррум-площади Железноводска установят видеошлагбаумы, оснащенные цифровой системой видеоаналитики.

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что система видеонаналитики будет автоматически срабатывать при фиксации госномеров спецавтотранспорта, пожарных машин, автомобилей скорой помощи» и правоохранителей.