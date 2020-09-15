На Ставрополье появится самая длинная в Европе экологическая велотропа

Будущий велосипедный маршрут на КМВ восстановит существовавшую некогда инфраструктуру. Так, проектируемый велосипедный терренкур длиной 75 километров на территории Кавказских Минеральных Вод станет самым длинным веломаршрутом Европы. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Дорога, которая объединит три города КМВ, не будет полностью новой. Частично она будет пролегать по существовавшим в XX веке объектам велосипедной инфраструктуры.

Примерно половина маршрута – 32 километра пройдет по территории Железноводска.

Напомним, в январе проект создания в Ставропольском крае велосипедного терренкура представили президенту России Владимиру Путину.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на подъездах к Курортному озеру «30’Ка» и Феррум-площади Железноводска установят видеошлагбаумы, оснащенные цифровой системой видеоаналитики.

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что система видеонаналитики будет автоматически срабатывать при фиксации госномеров спецавтотранспорта, пожарных машин, автомобилей скорой помощи» и правоохранителей.