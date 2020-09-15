Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

В аэропорту Минеральных Вод гостей форума «Машук» встречал Ставропольский государственный театр оперетты. Артисты исполнили несколько концертных номеров, в том числе Дж. Верди «Травиата» (Н. Виноградова, Р. Байлов), А. Полячек «Вижу чудное Приволье» (Н. Бондарев), Ф. Лэй «История любви» (Н. Виноградова, Р. Османов), Ф. Кемпе «Голос» (Н. Виноградова, Н. Бондарева), И. Кальман «Карамболина» (И. Рудоман). Об этом сообщает пресс-служба управления по инфорполитике правительства региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Пятигорск встречает участников четвертой очной смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук 2020», которая продлится до 20 сентября и соберет 300 лидеров первых трех смен.

Участники смены смогут пройти обучение по трекам: «Цифровое управление», «Цифровой университет», «Цифровой бизнес» и «Цифровой человек». Кроме того, состоится и диагностика психофизических качеств ребят с применением VR (виртуальная реальность) технологий на базе выездной лаборатории.