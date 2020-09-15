Владимир Путин назначил на Ставрополье новых судей

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судья Нефтекумского районного суда – Максим Мазикин и судья Октябрьского районного суда Ставрополя – Марина Дубровская Фото: Павел АВЕРИН

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. На официальном сайте правовой информации от 14 сентября 2020 года опубликован документ, подписанный президентом РФ о назначении судей в Ставропольском крае.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судья Нефтекумского районного суда – Максим Мазикин и судья Октябрьского районного суда Ставрополя – Марина Дубровская.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье осужденным пытались передать в орехах 74 сим-карты.

Попытки передачи средств мобильной связи в исправительные учреждения региона предпринимаются нарушителями регулярно.