Ставрополь готов к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь одним из первых в крае получил паспорт готовности к зиме. В течение всего летнего периода коммунальные предприятия города ремонтировали сети, закупали технику, запчасти и материалы.

К предстоящей зиме завершена подготовка 2345 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Работы координировались районными администрациями, управляющими компаниями и ТСЖ.

При наступлении холодов безопасность и комфорт на дорогах города обеспечат 88 единиц уборочной техники и 39200 тонн противогололедных материалов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье «умные шлагбаумы» помогут бороться с автохамами. Видеошлагбаумы, оснащенные цифровой системой видеоаналитики, установят на подъездах к Курортному озеру «30’Ка» и Феррум-площади Железноводска.

Глава курорта Евгений Моисеев сообщил, что система видеонаналитики будет автоматически срабатывать при фиксации госномеров спецавтотранспорта, пожарных машин, автомобилей скорой помощи» и правоохранителей.