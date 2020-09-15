Власти Ставрополя потратят 64 млн рублей на светящиеся сакуры

Мэрия Ставрополя хочет купить 131 светящуюся сакуру за 64 млн рублей. Еще 13 млн рублей потратят на светодиодные шары. Такую заявку администрация города оставила на днях на сайте "Госзакупок".

Власти подробно описали форму светодиодных деревьев. Это должны быть "декоративные конструкции в виде лиственных деревьев", напоминающие сакуры. Все экземпляры будут отличаться по высоте. Деревья не будут ниже двух метров и выше шести метров, их "посадят" на участке от улицы Артема до улицы Октябрьской Революции. Лампочки на экспозиции должны гореть по программе. Сама композиция обязана подходить по "Звездное небо" на Александровской площади. Заявки на закупку принимают до 23 сентября.

Кроме того, еще 13 млн рублей потратить на светодиодные шары. Ими украсят площадь Ленина. Работы по поставке, установке и программированию деревьев и шаров должны закончить до 30 ноября, следует из материалов.