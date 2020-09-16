На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 137 человек

Число исследований на коронавирус уже приближается к полумиллиону. Только за неделю сделано более 34 тысяч тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за последний день диагноз подтвердился еще у 137 человек. Всего число заболевших в регионе достигло 14070. Победить болезнь смогли 9752.

А за последние сутки из медучреждений края выписали 142 человека. Эти люди выздоровели и вернулись к привычному образу жизнь. К сожалению, за последние сутки болезнь унесла жизнь одного жителя Ставрополья.

Всего в регионе от коронавируса умерло 275 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что специалисты Ставропольского краевого перинатального центра № 1 продолжают внедрять в клиническую практику метод абдоминального родоразрешения (операция кесарева сечения) пациенток с полным предлежанием и врастанием плаценты. Для этого используется временная эндоваскулярная баллонная окклюзия (закрытие).

Проще говоря, специальный баллон под ультразвуковым наведением заводится в орту через прокол в бедренной артерии.