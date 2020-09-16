На Ставрополье 16 сентября стартовал очередной этап операции «Скорость»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье с 16 по 18 сентября пройдет очередной этап операции «Скорость». Ранее к ответственности привлекли около полутора тысяч лихачей за нарушение установленного законом скоростного режима.

Из них 320 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров, либо совершили это деяние повторно. Им грозит лишение права управления сроком до 1 года.

Как и в августе, будут использованы скрытые патрули, которые уже с сегодняшнего дня контролируют соблюдение участниками дорожного движения безопасного скоростного режима с помощью ручных скоростомеров. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Руководство Госавтоинспекции края обращается ко всем жителям и гостям региона с напоминанием, что большинство аварий с тяжкими последствиями происходят именно по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям! Будьте внимательны и осторожны!

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