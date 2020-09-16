Ставропольцам рассказали, что будет, если вовремя не подать показания счетчиков

Передавать показания следует не позднее 25-го числа текущего месяца Фото: Архив "КП"

Согласно действующему жилищному законодательству потребитель имеет право каждый месяц снимать показания прибора учета и передавать их исполнителю коммунальной услуги.

Передавать показания следует не позднее 25-го числа текущего месяца.

Передавать показания не нужно, если установленный и введенный в эксплуатацию счетчик присоединен к интеллектуальной системе учета.

При отсутствии показаний прибора учета исполнитель коммунальной услуги будет рассчитывать плату исходя из среднемесячного объема потребления ресурса.

Среднемесячный объем потребления ресурса определяется по показаниям прибора учета за период не менее шести месяцев

Такой способ расчета будет применяться в течение трех расчетных периодов подряд. Далее плата будет начисляться по нормативу потребления коммунальной услуги. Об этом рассказали в пресс-службе -управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

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