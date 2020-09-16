В День города в центре Ставрополя выступят певцы

Фото: Молодежное пространство «Лофт» | Ставрополь

В День города 26 сентября в краевом центре планируют провести полюбившийся горожанам музыкальный фестиваль «ЛофтФест».

По словам организаторов, он пройдет в самом сердце Ставрополя. На открытой площадке прозвучат как авторские песни, так и каверы в необычной интерпретации.

Окончательный формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и добавили, что если вы хорошо поете, играете на музыкальных инструментах и хотите стать частью важного события, то пишите в direct @loft.cdkis. «Город ждёт талантливых певцов и музыкантов», - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэрия Ставрополя хочет купить 131 светящуюся сакуру за 64 млн рублей. Еще 13 млн рублей потратят на светодиодные шары. Такую заявку администрация города оставила на днях на сайте «Госзакупок».

Власти подробно описали форму светодиодных деревьев. Это должны быть «декоративные конструкции в виде лиственных деревьев», напоминающие сакуры. Все экземпляры будут отличаться по высоте.

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