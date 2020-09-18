ГИБДД назвала самые «шумные» города Ставрополья

Профилактическая операция «Тишина», которая организована по просьбам местных жителей, началась 31 августа Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

На Ставрополье с начала сентября к административной ответственности привлекли около 150 нарушителей тишины. Самыми шумными признаны крупные города — Ставрополь и Пятигорск. Об этом сообщили в пятницу в краевом управлении ГИБДД.

Профилактическая операция «Тишина», которая организована по просьбам местных жителей, началась 31 августа.

Напомним, по закону в будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00, в выходные — с 23:00 до 06:00. Но и днем запрещено нарушать тишину и покой граждан, если это сопряжено с явным неуважением к обществу.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что накануне сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений вынесли постановление о наложении штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении двух водителей.

Камера, установленная на одном пересечении Проспекта Кулакова и улицы Ленина Ставрополя, зафиксировала, как два водителя около 04:00 поворачивают на светофоре направо на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, а затем резко сворачивают обратно и продолжают движение по прямой по проспекту Кулакова.