На Ставрополье до начала лета 2021 года завершат строительство объектов водоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья 17 сентября провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросу реализации в крае национальных проектов.

– Главное в этом направлении работы – достижение поставленных перед нами задач и улучшение жизни людей. Жители края должны чувствовать реальные перемены от реализации национальных проектов, –заявил глава региона.

Одним из ключевых вопросов повестки стало исполнение мероприятий регионального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства края Романа Марченко, все проекты по строительству и реконструкции водоводов, запланированные к реализации в 2020 году, будут завершены вовремя.

Владимир Владимиров потребовал ускорить выполнение мероприятий проекта «Чистая вода», запланированных на 2021 год. Он заявил, что все работы, запланированные на 2021 год должны быть завершены до 1 июня, до наступления жаркой погоды, когда проблемы с водой становятся особенно острыми.

- Перебоев с водоснабжение в начале лета быть не должно, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров взял на контроль ситуацию в школе №32 Ставрополя. 16 сентября там обрушилась штукатурка. Есть один пострадавший, рассказал губернатор в социальных сетях.

Случай произошел 16 сентября. На перемене от потолка откололся большой фрагмент штукатурки. Материал упал на ученицу 9 класса. Со слов Владимирова, она в больнице, с ней все в порядке.

- На месте происшествия уже побывали представители следственных органов, прокуратуры. С их стороны будет дана оценка этому факту. Ответственность должностных лиц, отвечающих за безопасность детей, также устанавливается. Поручил министерству образования края провести служебную проверку в школе. Когда и где в здании делался ремонт. Кто отвечает за его качество. И, главное, обязательно будет проверена безопасность всех помещений, где находятся школьники. Ситуацию держу на личном контроле, - уверил губернатор Ставропольского края.