Ставрополец едва не выпал из окна, чтобы покрасоваться перед девушками

Фото: кадр видео

В Ставрополе подросток едва не выпал из окна. Очевидцы сообщают, что молодой парень решил показать свое бесстрашие и покрасоваться перед девушками. Соцсети реагируют критически, называя его «слабоумием и отвагой».

Видео было снято в Перспективном микрорайоне Ставрополя. Молодой человек в буквальном смысле вылезает из окна и остается балансировать на руках. К счастью, кто-то из присутствующих в квартире увидел его «геройство» и не без труда затащит парня внутрь.

— Перспективныи , юныи горец красуется перед девчонками и вылезает из балкона, — коротко описывает происходящее автор видео.

Соцсети отнеслись к бесшабашности молодого человека критически. Многие отметили, что такими поступками парень вряд ли покорит сердца современных девушек, но явно рискует покорить больничную койку.