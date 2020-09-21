На Ставрополье в День края брак зарегистрируют около 200 молодых пар

Фото: пресс-служба управления по информационной политике ПСК

День края, 26 сентября, станет памятным для многих молодоженов. В этом году церемония бракосочетания в регионе пройдет по особому сценарию. Как сообщили в пресс-службе администрации города, слова поздравлений прозвучат не только в адрес молодоженов, но и родного края.

В этом году оказалось около 200 пар, приурочивших свадьбу ко Дню Ставрополья. Из них более 60 только в краевой столице.

Кстати, в отделах ЗАГС Ставрополя по традиции кроме свидетельства о заключении брака, главного документа, подтверждающего статус молодоженов, парам вручат сертификат на счастье «Для двоих».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи. В нашем крае раскрыли статистику по бракам. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Согласно статистике, в 2019 году в Ставропольском крае свадьбу сыграли 15,6 тысяч раз. На тысячу людей приходится пять-шесть человек, которые вступают в брак. Первые показатели 2020 года немного ухудшили статистику.

Так, с января по апрель на Ставрополье создали 3404 семьи, что 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Во многом это связано с пандемией.