Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь уже украшают эмблемы для празднования Дня города и края 2020. Они напоминают о значимых фактах жизни краевой столицы, достижениях за прошедший год, в том числе реализованных проектах по благоустройству.

Нынешний год – год Памяти и славы, отметили местные разработчики. Кстати, организаторы решили сохранить знакомые девизы и слоганы Дня края и Ставрополя: Ставрополье рулит! Любимый город! Любимый край! Ставрополь рулит! Город на высоте! Ставрополье - край золотых сердец!

Значимые объекты города, въездные группы «одеваются» в праздничные наряды, создавая атмосферу предстоящего дня рождения.

Напомним, что в День города 26 сентября в краевом центре планируют провести полюбившийся горожанам музыкальный фестиваль «ЛофтФест».

По словам организаторов, он пройдет в самом сердце Ставрополя. На открытой площадке прозвучат как авторские песни, так и каверы в необычной интерпретации.