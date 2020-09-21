Ветеринары Ставрополья поймали нарушителя масочного режима

Иллюстративное фото Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ипатовском районе поймали нарушителя масочного режима. Факт выявили сотрудники управления ветеринарии Ставропольского края. Нарушение зафиксировали во время проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды ветеринары проводят по поручению Владимира Владимирова. Кем был нарушитель и при каких обстоятельствах его поймали - не рассказывается. Отметим, что масочный режим по состоянию на 21 сентября еще действует на территории Ставрополья. Средства защиты надо носить в транспорте и других замкнутых местах массового скопления людей. По оценке надзорных органов, 21% пациентов заболели в ТЦ и магазинах.

По словам пресс-службы управления ветеринарии Ставропольского края, на Ипатовском районе они не остановятся. В планах провести проверки еще в трех районах региона.