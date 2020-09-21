На Ставрополье 150 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Сняты с медицинского наблюдения 65990 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье лаборатории провели 4498 исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. На прошедшей неделе выполнено 35641 исследование. Всего сделано 502973 теста. Охват тестированием сегодня составляет 182 человека на 100 тысяч населения.

Выявили еще 140 больных коронавирусной инфекцией нового типа. В установленном порядке за период пандемии диагноз подтвержден у 14769 человек, из них 1022 – дети, в том числе выздоровевшие – 913. Всего выздоровели 10307 человек, выписали накануне 24.

Под медицинским наблюдением находятся 8709 человек.

Лечение в стационаре получает 1061 пациент с установленным Covid-19: у 150 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 27 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 638 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 65990 человек. Об этом сообщает пресс-служьа Минздрава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пандемия унесла жизнь 294 человек с подтвержденным коронавирусом. В стационарах медицинских организаций свободны на 62% инфекционные койки, развернутые для оказания помощи при коронавирусе. Реанимационные койки свободны на 45%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 140 человек

Всего в регионе от инфекции скончались 294 пациента (подробнее)