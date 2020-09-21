На Ставрополье определили победителей конкурса в рамках программы «Земский учитель»

В этом году таких педагогов восемь. Среди них учителя русского языка и литературы, химии, иностранных языков, истории и обществознания, математики.

Стать сельским учителем изъявили желание не только учителя из Ставропольского края. В число победителей вошли также жители Карачаево-Черкесской республики, Белгородской и Воронежской областей. Самому молодому из них, учителю истории и обществознания Владиславу Дьяченко, 25 лет.

- Все учителя-победители, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, уже получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Региональная программа «Земский учитель» одноименной федеральной программы помогает решать вопрос нехватки педагогов в отдаленных сельских школах края. Нам важно обеспечить качественное и доступное образование для каждого ребенка, - отметил министр образования Евгений Козюра.

Вакантные должности заняты в школах следующих населенных пунктов: х. Всадник Александровского района, с. Долиновка Новоселицкого района, с. Просянка Петровского городского округа (два педагога), пос. Верхняя Кугульта Грачевского района, с. Ладовская Балка Красногвардейского района, ст. Зольская Кировского городского округа и ст. Темнолесская Шпаковского района.

В этом году программа, напомним, стартовала впервые по всей стране, в том числе на Ставрополье, и призвана решать кадровый вопрос в сельских школах и малых городах с населением до 50 тыс. человек.

Участие в программе доступно как опытным учителям, так и тем, кто только делает в профессии первые шаги.

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