На ставропольской горе Стрижамент установят монумент погибшим летчикам

В хуторе Стародворцовском Кочубеевского района в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» будет установлен памятник советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 1943 году на горе Стрижамент, которая является наивысшей точкой Ставропольской возвышенности, потерпел крушение военно-транспортный самолет ЛИ-2, направлявшийся из Ставрополя в Тихорецк.

В память о погибшем экипаже на месте старого захоронения двоих летчиков теперь появится величественный монумент в виде самолета.

Работы по его установке начались 14 сентября, завершить их планируется уже к концу ноября этого года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Русском Курского района завершились работы по благоустройству стадиона. В общей сложности на эти цели из разных источников финансирования выделено более 2,9 млн рублей.

Так, вокруг стадиона установили ограждение, появилась сцена с навесом, трибуны на 120 мест с навесом, антивандальные спортивные тренажеры, обустроены инвентарная комната и раздевалки.