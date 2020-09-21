Представительница Карачаево-Черкесии вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Кукурузный лабиринт Екатерины Борисовой из Черкесска. Фото: сайт главы КЧР.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» организован президентской платформой «Россия - страна возможностей» и Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства.

Представительница КЧР Екатерина Борисова из Черкесска представила на суд жюри проект про организации оригинального места для креативного вида отдыха с программой квестов в виде кукурузного лабиринта на территории республики.

В Калининградской области состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», получивший название «Балтика». В нем приняли участие 80 конкурсантов из 29 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Всего по итогам девяти полуфиналов в разных регионах страны в финал проекта пройдут две сотни человек с лучшими проектами туриндустрии.

Екатерина Борисова представила на конкурсе интересный проект под названием «Кукурузный лабиринт», нацеленный на организацию оригинального места посещения для удовлетворения спроса туристов в креативном виде отдыха на природе на территории КЧР.

- Это такая локация, развлечение, туристическая достопримечательность, экологичная, креативная, интересная. Лабиринты есть в Америке, Канаде, в Европе, в основном в странах, которые могут позволить такое развлечение, потому что оно занимает большую площадь. Украина и Беларусь тоже имеют по одному кукурузному лабиринту. В России аналогов пока нет, - рассказала конкурсантка.

Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса в октябре. Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».